Lunigiana - Nella serata di ieri martedì 2 ottobre è avvenuto un incidente ad Albiano Magra in via della Repubblica. Un 51enne milanese alla guida di una Bmw si è scontrato con una Dacia Duster con a bordo un 48enne spezzino. I carabinieri della compagnia di Pontremoli sono intervenuti per effettuare i rilievi. Entrambi i mezzi sono stati danneggiati gravemente e trasportati via dal carro attrezzi. Il conducente della Dacia ha riportato lesioni importanti ed è stato ricoverato presso l'ospedale di La Spezia.

