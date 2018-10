Lunigiana - Il "Gelatiere" di via Vittorio Veneto ad Aulla è stato colpito da un incendio divampato intorno alle 23 di Martedì 2 ottobre. Pare infatti che le fiamme siano divampate dall'esterno del locale e più precisamente dai bidoni della raccolta differenziata. Hanno danneggiato sia il dehors che il laboratorio; la gelateria era stata ristrutturata di recente. La prima ipotesi è quello di un rogo doloso ma le cause sono in via di accertamento. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri della stazione di Aulla. Nel frattempo i gestori hanno rassicurato i clienti su facebook: "In seguito a quanto successo martedì sera, Il Gelatiere rimarrà chiuso mercoledì e giovedì – scrivono –

venerdì seguiranno aggiornamenti, ma contiamo di tornare operativi il prima possibile". L'episodio è solo l'ultimo di una serie che sta alimentando un senso d'insicurezza diffuso tra i residenti.

I.R.

04/10/2018 15:28:53