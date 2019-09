Lunigiana - Un cittadino 43enne di Aulla è stato denunciato al Tribunale per violazione di domicilio e clandestinità. L’uomo, di origine straniera, è stato sorpreso mentre stava cercando di rientrare nel vecchio appartamento che condivideva con il vecchio coinquilino. Al momento del controllo dei carabinieri l’uomo, nordafricano, risultava con il permesso di soggiorno scaduto. Guai anche per altri due stranieri, uno marocchino e un altro nigeriano: entrambi controllati nella zona vicino alla stazione ferroviaria di Pontremoli, sono risultati senza nessun permesso di soggiorno e quindi clandestini. Dovranno rispondere al Tribunale di Massa del reato di clandestinità e dovranno presentarsi in Questura per le pratiche di espulsione.

In Italia clandestini, pizzicati in Lunigiana

