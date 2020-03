Il virus nella casa di riposo di Mommio: "Molti sono asintomatici"

Lunigiana - Presso la struttura RSA ‘La Fontana D’Oro’ di Mommio, frazione di Fivizzano, sono stati riscontrati diversi casi di pazienti positivi al tampone per Covid-19. "I pazienti sono per la maggior parte asintomatici e quelli con sintomi al momento hanno patologie leggere ed in alcuni casi anche in via di guarigione - fa sapere il sindaco Gianluigi Giannetti - Tutto il personale è stato sottoposto ai tamponi e risultato negativo, escluso un’unica unità che è asintomatico ma chiaramente in quarantena. Nei prossimi aggiornamenti sulla situazione positivi del Comune di Fivizzano vedrete un incremento dei numeri dovuto soprattutto all’inserimento dei pazienti ricoverati in RSA".

Redazione

28/03/2020 12:11:40