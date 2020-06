Il cielo si scurisce sopra la Lunigiana, l'allerta meteo diventa arancione

Lunigiana - La sala operativa della Protezione civile della Regione Toscana ha elevato ad arancione l'allerta meteo per temporali forti e rischio idrogeologico per tutta la provincia di Massa-Carrara e mezza Toscana. Il codice arancio scatterà alle ore 18 di oggi, giovedì, e proseguirà fino alle 4 di venerdì 5 giugno. Di seguito le previsioni delle prossime ore.



IL BOLLETTINO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Una saccatura nord-atlantica associata ad aria fredda in quota e preceduta da correnti miti e umide meridionali nei bassi strati della'atmosfera si sta avvicinando alla nostra regione e andrà a interessarci più direttamente in serata e durante la notte.

PIOGGIA: oggi, giovedì, peggioramento con piogge sparse, più frequenti sulle zone settentrionali; ulteriore deciso peggioramento fra il tardo pomeriggio e la sera con temporali anche di forte intensità in trasferimento dalle zone di nord-ovest al resto della regione in serata-nottata (fino alle ore 6 di domani, venerdì). Cumulati molto abbondanti sul nord-ovest, abbondanti sulle restanti zone settentrionali, poco abbondanti altrove. Intensità oraria anche molto forte, in serata-nottata. Nel resto della giornata di domani, venerdì, locali rovesci o temporali sulle zone interne e a ridosso dei rilievi con cumulati fino a poco abbondanti possibili anche in un'ora (fenomeni comunque molto localizzati).

TEMPORALI: fra il tardo pomeriggio e la sera di oggi, giovedì, temporali anche di forte intensità in trasferimento dalle zone di nord-ovest al resto della regione in serata-nottata (fino alle ore 6 di domani, venerdì) anche accompagnati da forti colpi di vento e grandinate.

Per il resto della giornata di domani, venerdì, locali rovesci o temporali sulle zone interne e a ridosso dei rilievi; colpi di vento e grandinate occasionali.

VENTO: oggi, giovedì e durante la notte (fino alle 6 di domani, venerdì), vento forte meridionale su gran parte della regione. Dal pomeriggio di domani vento di Libeccio-Ponente con raffiche fino a localmente forti.

MARE: oggi, giovedì, mare in aumento a molto mosso in serata, fino ad agitato sulle zone meridionali.

Domani, venerdì, mare molto mosso in aumento in serata sul settore settentrionale.

Redazione

04/06/2020 13:40:48