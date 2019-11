Lunigiana - Poche ore di tregue giusto il tempo per fare una prima analisi dei danni da maltempo che sono stati causati in queste settimane di pioggia nella provincia di Massa Carrara. La situazione resta sotto controllo nonostante l'esaurirsi dei cumulati di pioggia che domani potrebbero ripresentarsi assieme ad un cielo molto nuvoloso e coperto nella Lunigiana Nord-occidentale e nelle zone al confine con la Liguria. La stazione idrometrica di Aulla in questi giorni ha registrato il raddoppio del livello del Magra rispetto a lunedì, salito da 1,30m a 2,60. Un valore comunque lontano dal primo livello di guardia fissato a 4 metri. Gli uomini del consorzio bonifica sono pronti a intervenire con l'accensione dell'impianto idrovoro di Aulla qualora le condizioni del fiume dovessero peggiorare (Per segnalare emergenze chiamare 331/6852074).

Il Magra si alza per quasi tre metri e resta sotto osservazione Una prima analisi dei danni da maltempo causati in queste settimane di pioggia. Il primo livello di guardia è fissato a quattro metri.

Questo sito utilizza cookie di profilazione, anche di terze parti, per fornirti servizi e pubblicità in linea con le tue preferenze. Se chiudi questo banner ne accetti l'utilizzo. Per maggiori informazioni su come modificare il consenso e le impostazioni dei browser supportati leggi l'informativa OK