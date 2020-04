Il Covid-19 si porta via l'ex poliziotto Pesalovo, aveva 59 anni

Lunigiana - Non ce l'ha fatta Maurizio Pesalovo, poliziotto in pensione di 59 anni residente ad Albiano Magra. L'uomo, ricoverato al Noa di Massa da alcune settimane a causa del contagio da Covid-19, è morto l'altro giorno, lasciando la moglie Patrizia e il figlio Simone.

Pesalovo era un appassionato di subacquea ed era membro del Gruppo sub ospedale, nota associazione spezzina del settore.

REDAZIONE

13/04/2020 12:24:24