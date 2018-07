Guidavano ubriachi, uomo e donna denunciati e auto sequestrate

Lunigiana - La settimana trascorsa è stata ricca di appuntamenti per la Lunigiana dove per gli importanti eventi previsti sono giunti numerosi turisti. Tra le diverse iniziative, due sono state le più significative e quelle che hanno riscosso maggiore successo: il premio Lunezia ad Aulla ed il premio Bancarella a Pontremoli, entrambe svoltesi nel fine settimana. A garantire la sicurezza dei cittadini lunigianesi, e dei numerosi turisti giunti in zona per gli importanti appuntamenti, i carabinieri della Compagnia di Pontremoli che hanno messo in campo il massimo sforzo operativo e sono stati impegnati su numerosi fronti. Per l’occasione i militari hanno predisposto un servizio straordinario di controllo del territorio per tutto l’arco settimanale, conclusosi nella mattinata odierna.



Particolare attenzione è stata rivolta ai centri di Aulla e di Pontremoli interessati dalle citate manifestazioni; è di un arresto e 3 denunce il bilancio dell’operazione.

A finire in manette è stato un pregiudicato italiano di Mulazzo, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale che gli imponeva di permanere in casa nelle ore serali e notturne ma, come accertato dai carabinieri della stazione di Mulazzo ha più volte violato tale prescrizione ed è stato arrestato.



È stato invece denunciato all’Autorità Giudiziaria un italiano di Tresana che è stato controllato dai carabinieri a bordo di una bicicletta rubata ad Aulla nella metà di giugno; il mezzo è stato riconosciuto dalla legittima proprietaria che non ha esitato a rivolgersi ai militari che sono prontamente intervenuti constatando come si trattasse effettivamente della bicicletta rubata poche settimane prima. Il proprietario la ha probabilmente acquistata a sua insaputa su canali che i carabinieri stanno provvedendo ad approfondire; per lui è comunque scattata la denuncia per acquisto di cose di sospetta provenienza mentre la bicicletta è tornata alla sua legittima proprietaria.



I carabinieri infine hanno dedicato grande attenzione alla prevenzione ed alla repressione della guida in stato di ebbrezza, fenomeno estremamente delicato e pericoloso soprattutto in una stagione come quella estiva dove statisticamente aumenta l’incidenza dei sinistri causati dall’abuso di sostanze alcoliche soprattutto tra i giovani. Numerosi sono stati i conducenti sottoposti a controlli con l’alcool test con un riscontro molto positivo considerato che discretamente bassa, considerato il numero di conducenti sottoposti al test, è stata l’incidenza delle persone risultate positive.



È il caso di una giovane donna di Pontremoli la quale si è messa alla guida di ritorno da una serata in un locale dopo aver decisamente alzato il gomito; la donna era visibilmente in stato di alterazione e, per fortuna, è stata fermata dai militari che hanno così evitato eventuali conseguenze per la sua incolumità e per quella altrui. Ma non è stata l’unica a trovare i carabinieri sulla sua strada; un disoccupato 52enne di Aulla ha addirittura superato la donna riportando un tasso alcolemico di 2,96 grammi per litro, ovvero quasi 6 volte più del consentito. I due sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria e dovranno adesso rispondere del reato di guida in stato di ebbrezza; ad entrambi è stata immediatamente ritirata la patente di guida ed è scattato il sequestro del mezzo.



I carabinieri invitano tutti i cittadini a non mettersi alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche oltre un certo quantitativo e consigliano ai più giovani di farsi sempre accompagnare quando assumono alcool, non solo per la loro sicurezza e quella altrui, ma anche perché la normativa non consente ai cosiddetti neo-patentati di assumere sostanze alcoliche in qualsiasi quantitativo. Per i meno giovani, comunque, si consiglia la massima cautela e moderazione e si invita chi si muove in comitiva ad individuare sempre una persona che al rientro dalla serata possa guidare in serenità non avendo assunto alcool.



In tutto sono stati 33 i militari impiegati nel servizio nel corso del quale sono state identificate 97 persone, controllate 55 autovetture e 2 esercizi pubblici. Un servizio “ad alto impatto” che ha concluso dei giorni intensi per i Carabinieri della Compagnia di Pontremoli e che ha consentito che le importanti manifestazioni di questo fine settimana si svolgessero in piena sicurezza.

