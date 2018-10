Lunigiana - In moltissimi si sono recati a rendere l'estremo saluto a Cristina Donati, scomparsa martedì 2 ottobre a seguito di un malore improvviso a soli 35 anni. La donna era l'apprezzata e amata ex titolare di una nota pizzeria del centro storico e madre di due bambine. Cristina era molto conosciuta in città, sia . Le esequie sono state celebrate presso la chiesa della SS Annunziata di via Bassagrande alle 15.50. Più di 400 persone affollavano i sedili della chiesa, il giardino e persino le pinete circostanti. Amici e familiari l'hanno ricordata con commozione: "Avete dimostrato dolore e affetto per questa donna che è passata nelle nostre vite come un uragano", ha detto la mamma Katia prima d'interrompersi per la commozione. Sulle cancellate della chiesa era affisso uno striscione: "Voglio però ricordarti com'eri", una citazione della "canzone per un'amica" di Guccini. All'uscita dalla chiesa la salma è stata salutata da un lancio di palloncini e dalle note della sua canzone: "Senza parole" di Vasco Rossi.

IRENE RUBINO

04/10/2018 20:10:14