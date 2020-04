Lunigiana - E' tornato a casa e ha potuto riabbracciare la sua famiglia Andrea Angelotti, 37 anni. Il giovane è un corriere della ditta "Bartolini" che il giorno del crollo del Ponte di Albiano Magra e che transitava nel tratto nel momento esatto in cui il ponte è collassato. A riportare la notizia del rientro a casa è l'agenzia di stampa Ansa.

Il giorno del crollo il 37enne è stato trasportato all'ospedale di Cisanello a Pisa dove è stato operato a una vertebra. Al suo rientro ha potuto riabbracciare moglie e figlio di appena cinque anni. Il giovane ha espresso il desiderio di tornare al lavoro il prima possibile e ha aggiunto di sentirsi miracolato e anche se non è credente ha aggiunto che si farà qualche domanda. Di quei drammatici momenti ha racconta di aver visto la strada alzarsi in verticale davanti a lui e la terra mancargli da sotto i piedi per poi pensare al peggio. Inoltre ha aggiunto di voler essere tutelato da un punto di vista legale. Il furgone sul quale viaggiava e il ponte di Albiano sono sotto sequestro e in merito al collasso della struttura è stata aperta un'inchiesta.

REDAZIONE

12/04/2020 09:00:47