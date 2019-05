Lunigiana - Un’esplosione nella notte e un bambino gravemente ferito. È successo ieri sera, martedì, nel comune di Bagnone quando poco dopo le 22 è scattato l’allarme: una bombola del gas era esplosa in casa e a farne le spese è stato un bimbo di 4 anni: il ritorno di fiamma ha causato gravi ustioni al piccolo e anche alla madre, ferita però in modo lieve.



Sul posto si sono precipitati l’automedica e due ambulanze insieme all’elisoccorso Pegaso 3 che ha trasferito il bambino all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze in codice rosso dove adesso si trova sedato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il bimbo al momento del soccorso era privo di sensi, pertanto è stato necessario intubarlo. Intervenuti anche i vigili del fuoco di Aulla che dovranno stabilire le cause dell’esplosione.

REDAZIONE

08/05/2019 15:34:31