Lunigiana - Ha passato circa 36 ore e due notti intere nei boschi della Lunigiana, ma la sua tempra gli ha permesso di essere ritrovato vivo e in discrete condizioni di salute. Si conclude positivamente la vicenda di Franco Gussoni, l'ex sindaco di Pontremoli e presidente della Provincia apuana di cui si erano perse le tracce nel primo pomeriggio di domenica 13 maggio e che è stato ritrovato questa mattina da un gruppo di cacciatori. Era uscito di casa, in località Vignola, forse per una passeggiata o per assistere alla messa, e da allora non aveva più dato notizie di sé.



Il figlio Cesare ha dato presto l'allarme e alla ricerca del 69enne, sotto il coordinamento della Prefettura di Massa, si erano impegnati i Vigili del fuoco, il Soccorso Alpino e la Protezione Civile sin dal pomeriggio di ieri. Una traccia, scovata da alcuni cani molecolari, portava ai boschi di Bassona, non distante dall'abitazione di Gussoni. Alle autorità, si sono dopo poco uniti tanti comuni cittadini in maniera volontaria per aiutare nelle ricerche che si sono svolte anche in piena notte con l'utilizzo di alcuni fari.



Questa mattina l'esito positivo poco dopo le 8. Un gruppo di una dozzina di cacciatori proprio di Gussoni hanno trovato Gussoni, infreddolito ma vivo, in una macchia in località Fontanini. Era scivolato in un canalone, impossibilitato a tornare sul sentiero. L'uomo è stato avvolto in una coperta e trasportato con un'ambulanza presso l'ospedale di Pontremoli per essere visitato e rifocillato. Gussoni ha passato due notti da solo nei boschi in una zona dell'entroterra che sfiora i 400 metri di altitudine.

REDAZIONE

15/05/2018 10:19:08