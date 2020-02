Lunigiana - I carabinieri della Compagnia di Pontremoli hanno proceduto questa mattina ad un controllo straordinario a bordo dei pullman di servizio pubblico del Ctt che vengono quotidianamente utilizzati dagli studenti lunigianesi per recarsi a scuola. Il controllo dei militari era finalizzato sia alla verifica della regolarità dei veicoli e dei rispettivi conducenti, sia in particolar modo al contrasto dello spaccio e del consumo di stupefacenti tra i giovanissimi.

I militari, nelle prime ore della mattina, proprio quando i mezzi erano stracolmi di ragazzi che si stavano spostando da ogni angolo della zona per raggiungere il complesso scolastico di Bagnone, hanno bloccato la loro marcia dalle parti di Villafranca. Quelli fermati sono stati setacciati da un’esperta unità cinofila che ha trovato alcune dosi di marijuana e di hashish nascoste sotto i sedili.



In un caso, invece, sono state trovate altre dosi proprio in corrispondenza dei finestrini, attraverso i quali qualcuno dei giovani è riuscito a disfarsi dello stupefacente prima del controllo. Poco distante, nascosti tra le foglie del vicino parco della Selva di Filetto, luogo frequentato anche dai ragazzi che aspettano l’autobus, venivano rinvenuti due bilancini di precisione. Lo stupefacente ritrovato, che raggiunge un peso totale di circa 60 grammi, è stato sottoposto a sequestro penale e sono state avviate le indagini per attribuirne il possesso tra coloro che sono stati identificati nel corso del controllo, che ha coinvolto una cinquantina di giovani, tra cui molti minorenni, i cui genitori sono stati prontamente informati dai militari circa le operazioni svolte.

Redazione

13/02/2020 09:22:47