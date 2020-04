- E' crollato il ponte sul Fiume Magra che dalla località Bettola porta ad Albiano. In corso sopralluoghi per valutare la presenza di auto in transito al momento del disastro. Nei mesi scorsi una crepa aveva fatto scattare alcuni controlli da parte della autorità ( QUI ). Un evento inaudito. Sul ponte al momento del crollo - che ha interessato l'intera infrastruttura - c'erano, a quanto si apprende da fonti ufficiali, due furgoni. In conducente di uno dei due mezzi, che sta bene, è uscito da solo dal veicolo mettendosi in sicurezza. L'altro, anch'egli caduto 'in pari', è stato trasportato all'ospedale di Pisa Cisanello con l'elisoccorso Pegaso: non è in pericolo di vita. Sul posto amministrazione comunale, forze dell'ordine, vigili del fuoco e sanitari. Nel crollo potrebbe essere rimasto coinvolto un secondo mezzo. Fuga di gas in corso in quanto l'incidente ha toccato le condotte, con scoppio che sarebbe stato nitidamente avvertito. Sul posto in appoggio anche i tecnici della Provincia della Spezia. Frenetiche verifiche e accertamenti in corso. Il crollo del viadotto costituisce una grave ferita alla non semplice viabilità a cavallo tra Toscana e Liguria.Così dal Comune di Aulla in una comunicazione ufficiale:"Si comunica che improvvisamente è totalmente crollato il ponte della Strada Statale 330, in adduzione alla Strada Statale 62 della Cisa. Sul posto si è immediatamente recato il Sindaco che ha avvisato il presidente della Regione, il Prefetto, il Questore, Anas. I Vigili del Fuoco e il 118 sono intervenuti immediatamente. Due i mezzi coinvolti. Non ci sono vittime. Un ferito vigile portato all’ospedale Cisanello. Seguiranno ulteriori informazioni".