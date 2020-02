Lunigiana - Il Comune di Aulla comunica che la persona messa preventivamente in quarantena presso il suo domicilio e residente ad Albiano è risultata positiva al tampone del coronavirus. Si tratta di un uomo di 70 anni. Il sindaco rimane in attesa di ricevere il dovuto riscontro dall'Istituto Superiore di Sanità. "L’amministrazione ribadisce la volontà di attenersi ai protocolli al fine di garantire l'incolumità e la sicurezza dell'intera comunità, come fatto fino ad ora. Il livello di attenzione da parte dell’Ente e dei soggetti preposti all'emergenza è massima", fanno sapere da Palazzo civico.

Questo sito utilizza cookie di profilazione, anche di terze parti, per fornirti servizi e pubblicità in linea con le tue preferenze. Se chiudi questo banner ne accetti l'utilizzo. Per maggiori informazioni su come modificare il consenso e le impostazioni dei browser supportati leggi l'informativa OK