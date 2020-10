Colpito da un proiettile per errore, muore durante una battuta di caccia

Lunigiana - Non ce l’ha fatta un 40enne colpito da un proiettile partito per errore da un fucile nel corso di una battuta di caccia. E’ accaduto in località Piano di Monzone, a Fivizzano, dove immediatamente si sono recati Carabinieri sanitari dell’automedica. Questi ultimi hanno effettuato le manovre rianimatorie, che però non hanno sortito alcun effetto. Pertanto non hanno potuto far altro, purtroppo, che dichiarare l’avvenuto decesso del giovane.

Redazione

21/10/2020 14:52:26