Lunigiana - Soccorsi difficilmente reperibili per mancanza di copertura: la denuncia arriva dal sindaco di Tresana Matteo Mastrini Risale a stamattina la disavventura del ciclista ferito in località Novegigola (Tresana), dove a seguito del trauma cranico riportato dall'uomo è stato richiesto l'intervento l'elisoccorso Pegaso. "Si è concluso, penso positivamente, il soccorso al ciclista caduto – scrive il primo cittadino – grazie all'intervento urgente della Pubblica Assistenza di Aulla, dell'infermiere Menegalli, del dottor Ticci, persone alle quali la politica deve dire grazie, alle quali ci dobbiamo inginocchiare per lo spirito di sacrificio ed il senso del dovere che dimostrano ogni giorno."



È stato il primo cittadino a chiamare i soccorsi, dal momento che si trovava nella zona dell'incidente: "Mi chiedo però e chiedo al prefetto se sia giusto che nel 2018 non sia possibile, dalle nostre frazioni, telefonare per chiamare i soccorsi - scrive - solo il caso ha voluto che mi trovassi sul luogo dell'incidente e solo grazie al Ristorante "Le Querce" ho potuto chiamare l'elisoccorso. Questa sera presenterò un esposto perché pretendo la sicurezza dei miei Cittadini: le società di telefonia che ci riempiono di pubblicità non dovrebbe trattarci come numeri, ma come persone, investendo parte degli utili nelle zone periferiche ed in montagna"

02/10/2018 16:36:29