Castelnuovese disperso nel bosco: ritrovato nella notte da Soccorso Alpino e vigili del fuoco

Lunigiana - Task force di Soccorso Alpino e vigili del fuoco per la ricerca di un 54enne di Castelnuovo Magra disperso nel bosco nel corso di un escursione tra Lunigiana ed Emilia, nella zona di Cerreto Laghi. Fortunatamente le ricerche non si sono dilungate eccessivamente, visto che si sono concluse intorno alla mezzanotte: il disperso è stato ritrovato in buone condizioni di salute. Le ricerche non sono state facili visto che hanno coinvolto anche un'unità comando locale (Ucl) dei vigili del fuoco, personale Tas (topografia applicata al soccorso) proveniente da Lucca.



Inizialmente erano stati allertati anche i nuclei cinofili dei comandi di Firenze e Livorno che sarebbero dovuti intervenire in mattinata con i cani molecolari, ma fortunatamente non c'è stato bisogno, visto che il ritrovamento è arrivato nelle prime ore della notte passata. Nella squadra di ricerche fondamentale la presenza della stazione del Soccorso Alpino di Carrara e Lunigiana a cui da stamani si sarebbero dovuti aggiungere anche i servizi regionali dell'Emilia e della Liguria. L'uomo è stato ritrovato in buone condizioni di salute. Ieri, domenica, aveva parcheggiato l'auto a Cerreto Laghi e aveva iniziato una lunga passeggiata sui monti con un amico il quale dopo essere rientrato pensava di ritrovarlo alla vettura. Invece dopo ore non era ancora rientrato, così è scattato l'allarme.

M.B.

23/07/2018 11:18:14