Lunigiana - Sulla strada Sp 58 diramazione Ugliancaldo, nel comune di Casola in Lunigiana è stato istituito un senso unico alternato regolato da semaforo oppure, all’occorrenza, da movieri nel tratto compreso tra i km 1,100 e 1,300 che resta in vigore fino al 15 marzo 2018, con orario 8-17. Lo prevede un’ordinanza del Settore Viabilità della Provincia di Massa-Carrara che è stata adottata per permettere l’esecuzione di lavori di ripristino dei parapetti stradali.

