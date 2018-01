Lunigiana - E' stato necessario il trasferimento in elicottero presso l'ospedale maggiore di Parma per uno sciatore spezzino che ieri pomeriggio ha subito un grave infortunio a seguito di una caduta. L'uomo, un ottantenne, ha perso il controllo degli sci finendo per rotolare rovinosamente a valle senza che sia stato scontrato da uno dei numerosi altri sportivi presenti sui tracciati di Cerreto Laghi di domenica. Potrebbe quindi aver subito un malore che sarebbe alla base della caduta che ne ha comportato il ricovero nel nosocomio emiliano.

A prestare i primi soccorsi alcuni sciatori che hanno prontamente avvertito il 118 e i carabinieri, entrambi attrezzati per operazioni sulle piste da sci. Dopo aver stabilizzato l'anziano, i soccorritori lo hanno portato a valle e da cui fino alla piazzolla dove nel frattempo era atterrato un elicottero per il trasporto feriti. Per l'uomo, oltre a un forte trauma cranico, si sospetta la frattura di una clavicola.

15/01/2018 18:06:28