Lunigiana - Ha lanciato tre micetti dal finestrino e poi si è allontanato ad alta velocità. Il crudele episodio, avvenuto questa mattina sull'autostrada della Cisa in direzione Parma è stato però notato da un operaio di una ditta che opera sull'A15 il quale, alla vista di un cucciolo ancora vivo sulla corsia di sorpasso, ha arrestato immediatamente il suo veicolo sulla corsia di emergenza, segnalando al traffico sopraggiungente l’animale, per poi raccoglierlo e mettendolo in salvo.



Nulla ha potuto, purtroppo, per altri due cuccioli che, gettati sempre dalla stessa mano, hanno trovato la morte sulla carreggiata. Dei fatti accaduti, il coraggioso operaio ha informato la Polizia Stradale di Pontremoli, che ha avviato subito le ricerche, avvalendosi anche dei sistemi di rilevazione delle immagini autostradali.



Le indagini stanno portando all’identificazione dell’autore del gesto crudele, il quale verrà deferito all’autorità giudiziaria competente come da normativa vigente. Si spera che tale persona, spinto da un doveroso rimorso di coscienza, si presenti lui stesso alle Autorità per spiegare le motivazioni del suo gesto. L’unica notizia positiva è che la gattina ritrovata, che è stata chiamata Cisa, come l’autostrada dove è stata rinvenuta, è stata presa in cura dalla persona che l’ha tratta in salvo e che al momento gode di buona salute.

REDAZIONE

25/07/2018 19:05:20