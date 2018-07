Lunigiana - Paura questa mattina sull'autostrada della Cisa, quando un'auto sulla quale viaggiavano quattro ragazzi ha preso fuoco dopo aver carambolato violentemente, per cause ancora da accertare, prima contro il guardrail di sinistra e poi contro quello di destra, e fermandosi poi sul lato della strada. È successo intorno alle 8 quando l'auto stava viaggiando all'altezza di Pontremoli in direzione La Spezia. I giovani dopo lo schianto sono usciti dall'auto con le proprie gambe e fortunatamente non hanno subìto traumi o ferimenti.



Dopo alcuni istanti dall'impatto, dalla macchina ha iniziato a uscire fumo sempre più denso, poi le fiamme. L'allarme è stato dato subito dai ragazzi. Sul posto sono così intervenuti polizia stradale di Pontremoli e i vigili del fuoco di Aulla. Complesse le operazioni di soccorso, in particolare per raggiungere il luogo dell'incendio da parte dei vigili del fuoco che sono stati scortati dalla stradale contromano. Per questo il traffico in direzione La Spezia è stato interrotto per più di un'ora. Le operazioni di spegnimento e raffreddamento del veicolo sono durate circa mezz'ora, poi l'intervento di un carro attrezzi che ha rimosso l'auto e ha lasciato spazio agli agenti della polizia per le dovute operazioni di bonifica della sede stradale, al termine delle quali la A15 è stata riaperta.



La stradale aveva richiesto l'intervento anche dai pompieri di Parma e Berceto, che però, per l'intenso traffico in direzione sud, hanno raggiunto il luogo dell'incidente solo a operazioni di spegnimento concluse.



Il traffico ha così ripreso a scorrere ma molto lentamente, visto che sono tanti coloro che dal nord Italia, come spesso accade nei fine settimana d'estate, raggiungono le località costiere di Liguria e Toscana. La coda, fa sapere la Salt, in questi minuti ha raggiunto una lunghezza di 14 chilometri.

MATTEO BERNABÈ

21/07/2018 13:40:38