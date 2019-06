Lunigiana - Il secondo weekend (quasi) estivo sta attirando tanti turisti verso il litorale ligure-apuano-versiliese. Dal nord Italia, dalle prime ore del mattino, stanno scendendo sull'autostrada A15 della Cisa molte auto che per l'intenso traffico hanno iniziato a rallentare e incolonnarsi fino a formare una coda di circa cinque chilometri tra il casello di Aulla e lo svincolo con l'A12 in direzione La Spezia (chilometri 95-100).

Questo sito utilizza cookie di profilazione, anche di terze parti, per fornirti servizi e pubblicità in linea con le tue preferenze. Se chiudi questo banner ne accetti l'utilizzo. Per maggiori informazioni su come modificare il consenso e le impostazioni dei browser supportati leggi l'informativa OK