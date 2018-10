Lunigiana - È stato arrestato l'autore della sparatoria al casello, si tratterebbe di un quarantenne originario della Lunigiana. Il fuggitivo, lo ricordiamo, aveva raggiunto ieri il casello all'uscita autostradale di Pontremoli sull'A15; col volto coperto da passamontagna, aveva aperto il fuoco con un fucile, senza ferire il casellante, e sfondato la sbarra. Era a bordo di una Mercedes classe B nera rubata che è stata ritrovata nella notte.



"La notizia dell'arresto di questa persona, che ieri si era dato alla fuga suscitando grande preoccupazione, panico, paura nella popolazione ci tranquillizza – scrive l'onorevole Cosimo Ferri – e ci consente di ringraziare la Polizia di Stato per l'impegno e per la velocità, con cui sotto il coordinamento della magistratura e grazie anche allo scambio di notizie con le altre forze dell'ordine, è stato risolto il caso, individuando con efficacia l'autore del reato. Le forze dell'ordine non hanno lasciato perdere alcuna traccia e hanno lavorato con grande dedizione all'individuazione della persona ricercata. Grazie di cuore alla Polizia di Stato ed a tutte le forze Dell'ordine per l'ottimo lavoro svolto, per aver impiegato uno sforzo ulteriore di forze e di mezzi, a loro dobbiamo la nostra sicurezza."

REDAZIONE

07/10/2018 17:00:29