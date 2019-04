Lunigiana - Agitato a tal punto da costringere i gestori di un bar ad Albiano Magra a chiamare i carabinieri. E' accaduto nel fine settimana e a finire nei guai è un 45enne, napoletano e residente alla Spezia da anni, che si è presentato nel locale in uno stato di forte agitazione.

Appena entrato ha mostrato comportamenti molesti con tutta probabilità dovuto a qualche bicchiere di troppo e alla possibile assunzione di sostanze stupefacenti. La situazione stava prendendo una brutta piega quindi sia il personale del locale che i clienti non hanno trovato alternativa se non quella di chiamare i Carabinieri. Gli uomini dell'Operativa sono entrati in azione e alla vista delle divise il 45enne non si è placato.

Ha inveito contro i militari, li ha minacciati e insultati. Tuttavia, sono riusciti a calmarlo senza che nessuno rimanesse ferito. E' stato richiesto anche l'intervento del 118 il quale ha provveduto a condurre l’uomo al Sant'Andrea della Spezia dove si trova tutt’ora ricoverato per le cure del caso resesi necessarie a causa del suo grave stato di alterazione psico fisica con il quale si è presentato al locale.

Gli accertamenti proseguono per stabilire cosa l’uomo abbia assunto, se alcool, droga o un mix di entrambe. Con l'arrivo dei Carabinieri l’uomo non è stato messo in condizione di nuocere ad alcuno anche se diverse sono state le persone spaventate dal forte stato di agitazione del 45enne.

L’uomo è già noto per episodi simili e agli uffici delle forze dell'ordine.

C. A.

01/04/2019 14:32:29