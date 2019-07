Lunigiana - Nella giornata di ieri, lunedì, in una zona boschiva del comune di Fivizzano un signore con esperienze in campo sanitario, a passeggio con il suo cane, ha notato nel sottobosco la presenza di ossa umane allertando immediatamente i carabinieri della locale stazione. Sul posto, oltre ai militari dell’Arma di Fivizzano, sono intervenuti i carabinieri del nuclei investigativo e operativo radiomobile di Massa, addetti ai rilievi tecnici, coordinati dal sostituto procuratore Alessia Iacopini.



Il pm ha disposto inoltre l’intervento del professor Luigi Papi, medico legale dell’Università di Pisa, e dell’antropologa Simona Minozzi, dello stesso ateneo, che esaminati i reperti rinvenuti hanno, in via empirica e speditiva, detto trattarsi di ossa umane appartenenti ad almeno due differenti persone, probabilmente un uomo ed una donna. Anche nella giornata di oggi è stato effettuato un ulteriore sopralluogo con il personale della sezione investigazioni scientifiche dei carabinieri di Firenze e sono stati repertati ulteriori frammenti.



Le ossa rinvenute saranno ora sottoposte ad esami tecnico scientifici atti a stabilirne la datazione e l’estrazione del dna, in quanto al momento è impossibile stabilire sia da data del decesso degli individui, sia la collocazione delle ossa nel sito di rinvenimento, sia il riferimento delle stesse a crimini oppure a un abbandono dovuto a cause da accertare. Sono in atto una serie di verifiche per stabilire l’eventuale riconducibilità dei resti umani a persone scomparse, nel corso degli anni, non solo in provincia di Massa-Carrara ma anche in quelle limitrofe.



(immagine di archivio)

