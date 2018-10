- Finalmente vediamo i loro volti: è la squadra della Polizia stradale di Pontremoli (anzi, una parte) cui va il merito cattura lampo dell'uomo che ha sparato al casello. Tutto è cominciato sabato 6 ottobre, quando un figuro col volto coperto da una maschera da teschio ha tentato di rapinare il casello sull'A15 all'uscita di Pontremoli facendo partire un colpo contro il casellante (illeso) e poi è fuggito. La storia per intero potete leggerla qui. Oggi la Polstrada di Pontremoli spiega su Facebook: non ha ritenuto pubblicare post sulla vicenda perché le notizie arrivavano sui social in tempo reale ma qualcosa sì, c'è bisogno di dirla.Così scrive: "Il positivo esito della vicenda è stato possibile grazie all'impegno non solo nostra, ma di tutte le forze di polizia che hanno partecipato gomito a gomito e senza far caso alla divisa indossata, ma con l'unico obiettivo di rendere di nuovo sereno lo stato d'animo delle persone, apparso fin dai primi momenti terrorizzato. A differenza di altre occasioni, non pubblichiamo nessuna rassegna stampa, il web ne è pieno, ma diamo il giusto risalto ad una parte della squadra che ha consentito di assicurare alla giustizia colui che ha terrorizzato, per fortuna per poco tempo, l'intera comunità lunigianese." E così eccoli, l'uno accanto all'altro, tutti sorridenti, tutti giustamente soddisfatti. Davanti a loro, sul tavolo, si vede il ghigno della maschera da teschio che tanto terrore ha seminato in quel sabato notte.