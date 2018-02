Lunigiana - Una settimana fantastica con tanta neve ha portato sulla montagna di Zeri centinaia di appassionati e per il prossimo week end tutto è pronto per rendere piacevole trascorrerlo a Zum Zeri.



Sci o snow con tutti gli impianti aperti e piste ottimamente curate, campi scuola per i principianti ed in particolare per i più piccoli, ciaspolate a cura dell’associazione “farfalle in cammino” e l’iniziativa programmata dall’UISP Nazionale e dall’Unione Italiana Ciechi di Parma “confondiamoci nella neve” sono alcune delle anteprime di in week end ricco di eventi a Zum Zeri.



"Le piste - ricorda la gestione della stazione invernale lunigianese - sono aperte tutti i giorni della settimana e tramite l’infoneve 334.7190672 o la pagina Facebook zumzeri.eu è possibile avere notizie e aggiornamenti. La ristorazione è con il servizio Self Service, sono stati potenziati i punti di ristoro e le paninoteche per favorire un veloce “take away” in modo da riservare più tempo allo sci o alle passeggiate".



Un lavoro intenso da parte dello staff per far si che tutto sia pronto per un week end di sci e divertimento a Zum Zeri.

