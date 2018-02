Lunigiana - Una nevicata eccezionale ha portato un metro di neve imbiancando la stazione invernale di Zum Zeri, rendendo il paesaggio uno “spettacolo” della natura. In queste ore sono previste ancora precipitazioni anche a basse quote in attesa di un week end che si ritiene possa essere eccezionale per sole e neve.

La direzione della stazione invernale informa che da mercoledì 7 febbraio sarà aperta al pubblico anche nei giorni feriali dalle 9 alle 16. Sono inoltre aperti i bar, rifugi, punti di ristoro e il self service.

Nella giornata di domenica tra le tante iniziative è previsto di festeggiare il Carnevale sulla neve in collaborazione con lo Sci Club Pontremoli e Zum Zeri. Alle maschere sarà offerto uno skipass giornaliero valido per domenica 18 febbraio e per i bambini partecipanti, alle 16.30, una dolce merenda. Inoltre ciaspolate sul monte Fabei e Spiaggi, la sagra della salsiccia e la ormai classica spaghettata di fine giornata. Per ogni info: 334.7190672 o sulla pagina fb di Zum Zeri.



06/02/2018 10:17:57