Lunigiana - Continua a nevicare sulle vette di Zum Zeri. Gli impianti sciistici, nonostante che sia spesso continuato a nevicare, anche in questi giorni feriali hanno continuato ad essere operativi. La viabilità dal versante di Pontremoli e Sesta Godano è ottima e ha consentito a centinaia di appassionati di poter trascorrere piacevoli giornate sulle piste da sci. Giovedì 8 Marzo, in occasione della festa della Donna la gestione della stazione invernale lunigianese da il proprio benvenuto a tutte le signore offrendo lo Skipass gratuito. "Le previsioni meteo la indicano come bella giornata di sole, saremo lieti – dichiara Maurizio Viaggi, gestore di Zum Zeri - di ospitare tante donne in luogo che fa dell’ospitalità e della sua bellezza una delle attrazioni più importanti della Lunigiana". Nell’occasione saranno aperte tutte le piste anche in preparazione di un Week End che si auspica sia positivo nel meteo e nella grande presenza di appassionati.



Zum Zeri si mette alla spalle la visita di Sergio Muniz, modello e attore, vincitore dell’edizione 2004 dell’Isola dei Famosi, e quella del comico genovese Maurizio Lastrico, diventato popolare con la trasmissione Zelig Off, dove ha proposto la sua Divina Commedia "rivisitata", trattando di temi quotidiani in lingua dantesca. Nel cinema lo ricordiamo con Checco Zalone in “sole a catinelle” e ultimamente, nel ruolo di magistrato, è uno dei protagonisti dell’undicesima stagione di Don Matteo. Per entrambi un accoglienza festosa, foto, autografi e la disponibilità di continuare una frequentazione di un territorio con molte offerte turistiche ed ambientali come è Zeri. Lastrico si è intrattenuto ci fans e ha posato con i padroni di casa Arianna Vitaloni e Massimo Nadotti. Per ogni informazione: 334.7190672 o sulla pagina facebook di www.zumzeri.eu.

06/03/2018 16:31:26