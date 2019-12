Riaperto il doppio senso alle Lame

Lunigiana - «Un’altra promessa mantenuta». Così l'amministrazione comunale di Aulla ha comunicato alla cittadinanza l'attesa riapertura del doppio senso di marcia sulla statale della Cisa nel tratto delle Lame. Fino alle 15.30 di oggi, lunedì, infatti in quel punto era presente un semaforo che consentiva il senso unico alternato.



Una situazione che si trascinava da molto tempo. Addirittura lo scorso 9 novembre il muro che delimitava la statale era crollato, fortunatamente nel punto in cui il traffico era già interdetto.



«Oggi – ha fatto sapere il sindaco Roberto Valettini – ha riaperto il doppio senso di marcia e tolto integralmente il limite di peso per il passaggio dei mezzi pesanti e del trasporto pubblico lungo le Lame di Aulla. Ringrazio Anas, con cui in passato mi sono scontrato, ma in questo caso devo rendere onore al merito. I ringraziamenti vanno anche al mio assessore e all'onorevole Cosimo Ferri».



«Prossimamente – ha aggiunto Valettini – inizieranno i lavori di messa in sicurezza definitiva dell'intero tratto fino alla casa cantoniera»

Redazione

23/12/2019 17:56:24