Ponte Albiano, c'è il piano per eliminare le macerie

Lunigiana - Nei giorni scorsi Anas ha inviato al Collegio dei Consulenti Tecnici d’Ufficio il progetto di rimozione e messa in sicurezza delle macerie del ponte di Albiano, in base al provvedimento della Procura di Massa Carrara emesso lo scorso 5 ottobre. Il progetto, acquisite le indicazioni del Collegio dei consulenti tecnici (CTU) nominati da Gip e i pareri degli enti interessati, prevede la rimozione delle macerie dall’alveo fluviale, con lavorazione in loco al fine di separare i vari materiali e conservare gli elementi necessari alla prosecuzione delle perizie.



È inoltre in fase di completamento il progetto definitivo per la ricostruzione del nuovo ponte sul fiume Magra. La conferenza dei servizi per l’approvazione del progetto sarà fissata entro il 15 novembre. È prevista, infine, per il prossimo 22 ottobre l’emanazione del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in merito al progetto, predisposto da Anas, per la realizzazione delle rampe provvisorie di collegamento alla A15. Il parere segue il via libera all’intervento già rilasciato dal Ministero dell’Ambiente nei giorni scorsi.

20/10/2020 16:05:17