Lunigiana - Appresa la notizia del crollo del ponte di Albiano Magra, il Presidente della Provincia della Spezia Pierluigi Peracchini a caldo ha voluto significare il proprio sentimento di "sgomento per il gravissimo evento di stamani: sono in corso le opportune verifiche per confermare l’assenza di vittime e anche la nostra Polizia Provinciale e i tecnici del nostro settore viabilità sono già a disposizione dei colleghi della Provincia di Massa per il supporto negli interventi del caso".



In un momento di gravissime difficoltà come quello che stiamo affrontando in tutto il Paese, il crollo del ponte di Albiano "è una ferita che assume proporzioni veramente gravi e che ovviamente non interessa la sola Provincia di Massa Carrara ma tocca direttamente noi tutti: la rete dei collegamenti in quella porzione di territorio è, infatti, estremamente connessa con la nostra e serve moltissime aree artigianali e residenziali della nostra Provincia. Sono attualmente in contatto con tutte le autorità ed esprimo sentimenti di solidarietà all’amico sindaco di Aulla Roberto Valettini cui assicuro l’immediata e massima collaborazione della nostra Provincia”.

Redazione

08/04/2020 11:19:54