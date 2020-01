Fivizzano punta al Nobel per la Pace dopo il gemellaggio con Betlemme

Lunigiana - Il comune che ospita uno dei presepi viventi più suggestivi d’Italia, quello di Equi Terme, con la città della Natività, Betlemme. Fivizzano e Betlemme si uniscono in uno storico gemellaggio. "Prosegue – fa sapere il Comune lunigianese – il percorso intrapreso dalla comunità di Fivizzano per un futuro all’insegna della pace. A seguito dello storico incontro tra il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e il presidente della Repubblica Federale di Germania Frank-Walter Steinmeier, dove il Comune di Fivizzano è stato per un giorno al centro dell’Europa, nel ricordo delle stragi nazifasciste, con un forte messaggio di pace al mondo lanciato proprio da Fivizzano, e grazie alle ottime relazioni internazionali degli amministratori Fivizzanesi, è stato intrapreso questo rapporto tra Fivizzano e Betlemme, che è sancito in uno storico gemellaggio, con l’approvazione all’unanimità della delibera consigliare n. 84 il 27 dicembre 2019".



"Betlemme – spiega l’amministrazione – è una città che ricopre una grande importanza per i fedeli di derivazione biblica perché considerano Betlemme quale luogo di nascita sia di Gesù che di Davide, secondo re di Giuda e Israele. Avere l’onore di essere uniti anche solo simbolicamente a Betlemme, per Fivizzano, assume un’importanza unica che fa crescere la centralità della città Lunigianese simbolo della pace nel mondo. La risonanza mediatica data, ad agosto, dalla presenza e dalle parole dei presidenti di Italia e Germania con l’aggiunta di questo gemellaggio, fortifica ulteriormente la costruzione del progetto di Fivizzano città candidata al Premio Nobel per la Pace 2020".



Il sindaco Gianluigi Giannetti è "assolutamente soddisfatto e orgoglioso" di aver contribuito in maniera fattiva al raggiungimento di questa unione che a detta sua "nasce dall’esigenza di aiutare le nuove generazioni a trovare un’identità di pace, portando nel mondo la storia, la cultura e le tradizioni del territorio Fivizzanese, lunigianese e dell’intera provincia di Massa-Carrara".

03/01/2020 11:57:24