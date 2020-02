Lunigiana - E' nevicato a Zum Zeri, imbiancando le piste della stazione invernale che con il sole mostrano tutta la bellezza di questo territorio. Una decina di centimetri che rendono l'ambiente unico, ma ancora insufficienti per potere aprire gli impianti.

Per gli appassionati dello sci, la gestione ipotizza l'apertura del campo scuola, dei percorsi per splendide passeggiate sul monte Fabei e monte Spiaggi oltre alla possibilità per i bambini di giocare con slittino o bob sui prati.

Il rifugio è aperto con le proposte della locale gastronomia.



Zum Zeri sta cercando di gestire al meglio e con ottimismo una stagione povera di precipitazioni nevose che ha creato grandi difficoltà al sistema turistico invernale di tutto l'Appennino. Ottimismo e voglia di neve che porta a seguire con particolare attenzione l'evoluzione meteo che indica per la prossima settimana importanti nevicate.

"Se le previsioni meteo saranno confermate - dichiara Maurizio Viaggi, direttore di Zum Zeri - ci consentirà di aprire i nostri impianti. Sarebbe per noi una grande gioia perchè la neve per l'economia del territorio e molto importante ma in particolare per i tanti appassionati che ci sono stati vicini in questi mesi e che hanno tanta voglia di venire a sciare a Zum Zeri".

In merito all'apertura degli impianti invitiamo a prendere informazioni tramite il sito (www.zumzeri.eu) o la pagina Facebook.

