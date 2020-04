Così diceva Anas: "Non ci sono criticità tali da compromettere funzionalità statica"

Lunigiana - Il ponte di Albiano “non presenta al momento criticità tali da compromettere la sua funzionalità statica: sulla base di ciò non sono giustificati provvedimenti emergenziali per il viadotto stesso”. Questo scriveva lo scorso agosto Anas a Comune di Aulla e Provincia di Massa Carrara in merito alle richieste pervenute dai due enti sullo stato dell'infrastruttura che stamattina è interamente crollata, fortunatamente senza causare vittime.

REDAZIONE

08/04/2020 15:44:59