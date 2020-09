Alunni, docenti e personale in quarantena, scuola di Bolano sospende attività

Lunigiana - “Sospensione delle attività didattiche della scuola secondaria di primo grado fino all'8 ottobre e comunque fino agli esiti del tampone rinofaringeo per Covid 19”. E' quanto dispone il provvedimento firmato dal dirigente dell'istito scolastico Isa 20 di Bolano Lucia Cariglia “vista – si legge - la comunicazione pervenuta in data odierna (18.54) della dottoressa Di Capua, responsabile medico di secondo livello del dipartimento prevenzione igiene, che a seguito di casi di positività al Covid 19 nella scuola secondaria di primo grado segnala la messa in quarantena di studenti, docenti e personale Ata”. Il documento dispone inoltre tutte le procedure di tracciamento e “in accordo con l'ente locale la sanificazione straordinaria della scuola secondaria di primo grado attualmente inagibile”.

B. M.

24/09/2020 21:45:21