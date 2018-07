Lunigiana - Il Comune di Aulla ha siglato l’accordo quadro per la realizzazione dell’infrastruttura della banda ultralarga, in seguito alla chiusura della conferenza dei servizi da parte della Regione Toscana. Aulla è rientrata infatti nei 65 comuni della cosiddetta “fase 1”, la prima delle quattro fasi che entro il 2020 porteranno la rete ultraveloce in tutti i comuni toscani, grazie a un grande piano di investimento cofinanziato da Regione e Ministero dello sviluppo economico, per un totale di 228 milioni, grazie ai fondi comunitari dei programmi Fesr e Feasr 2014-2020.



“La banda ultralarga è la più grande infrastruttura che realizzeremo in Toscana nei prossimi anni. Coprire tutto il territorio. Arrivare anche là dove il mercato non arriva è davvero una grande occasione per lo sviluppo e la competitività della nostra Regione. La conferenza dei servizi ci ha visti lavorare insieme ai Comuni per tutelare il nostro patrimonio paesaggistico e culturale, impedendo allo stesso tempo che l’innovazione si fermi davanti alla burocrazia.” Queste le parole dell'Assessore Regionale Vittorio Bugli.



Il progetto della banda ultralarga è un investimento coprirà le cosiddette “aree bianche”, quelle frazioni meno popolate e quelle aree produttive meno densamente frequentate, dove la sola logica di mercato non avrebbe permesso l’arrivo della fibra. Fibra che invece arriverà direttamente al domicilio degli utenti (FTTH), ed entro l’autunno Open Fiber, l’azienda vincitrice dell’appalto, aprirà i cantieri.

Tutta l'Amministrazione Comunale esprime soddisfazione per il risultato di un lavoro di collaborazione e progettualità che assieme a Regione Toscana, porterà benefici ed innovazione in tutto il territorio.

21/07/2018 08:45:40