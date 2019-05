Ad Albiano Magra apre la Bottega della Salute

Lunigiana - Martedì 28 Maggio alle 10 presso la sede della Croce Rossa Italiana di Albiano Magra sarà inaugurata la Bottega della Salute. Si tratta di un servizio innovativo, multifunzionale, gratuito, riconoscibile e facilmente accessibile a tutti, presente in particolare nei piccoli Comuni delle zone montane o più periferiche (isole o periferie delle grandi città), per garantire il livello di accesso ai servizi dove prima risultava difficile. La Bottega della Salute mette a disposizione una varietà di servizi on line: servizi sanitari e sociali e altri servizi di pubblica utilità. Ecco alcuni esempi di servizi: prenotazione di visite ed esami, stampa di referti medici, pagamento del ticket e molto altro ancora. All'interno della Bottega della Salute lavorano i giovani del Servizio Civile Regionale adeguatamente formati e personale qualificato, che forniscono informazioni, orientamento e accompagnamento ai tanti servizi presenti. Oltre il martedì ad Albiano dalle 9 alle 12, il servizio sarà arrivo anche il mercoledì a Serricciolo presso il Palace Cafè. Per domande e informazioni: botteghedellasalute@regione.toscana.it.

Questo sito utilizza cookie di profilazione, anche di terze parti, per fornirti servizi e pubblicità in linea con le tue preferenze. Se chiudi questo banner ne accetti l'utilizzo. Per maggiori informazioni su come modificare il consenso e le impostazioni dei browser supportati leggi l'informativa OK