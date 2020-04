“Spesa Sospesa” ad Aulla, l'iniziativa in rampa di lancio

Lunigiana - L’assessore alla Protezione Civile Marco Mariotti, l’assessore al Commercio Giada Moretti e l’assessore alle Politiche Sociali Tania Brunetti stanno organizzando una raccolta di generi alimentari destinati ai più bisognosi segnalati da Caritas, Società della Salute e Parrocchie. Ad Aulla la spesa potrà essere fatta da tutti i cittadini che vorranno contribuire a dare il proprio aiuto durante questa emergenza, comprando e lasciando in un carrello dedicato generi di prima necessità non deperibili con i quali il Comune, due volte a settimana, con il prezioso aiuto dei volontariato, comporrà dei pacchi da distribuire ai soggetti in difficoltà. I supermercati attualmente aderenti sono: “Carrefour” Serricciolo; “Conad” Aulla, Caprigliola e Pallerone; “Doro Centry” Pallerone, “Di Più” Albiano Magra.





Redazione

08/04/2020 10:02:03