Lunigiana - È ufficiale: il "Gelatiere" di via Vittorio Veneto ad Aulla riaprirà Sabato 13. Il locale è stato colpito da un incendio divampato intorno alle 23 di Martedì 2 ottobre. Il 4 ottobre sono partiti i lavori di bonifica e ristrutturazione dei locali che a breve saranno ultimati. Le fiamme sono divampate dall'esterno del locale e più precisamente dai bidoni della raccolta differenziata. Hanno danneggiato sia il dehors che il laboratorio; la gelateria era stata ristrutturata di recente. La prima ipotesi è quello di un rogo doloso ma le cause sono in via di accertamento. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri della stazione di Aulla. L'episodio è solo l'ultimo di una serie che sta alimentando un senso d'insicurezza diffuso tra i residenti.

