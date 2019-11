Liguria - “Sarei ben lieto che l’assemblea legislativa ligure intitolasse a Sandro Pertini l’aula consiliare. L’attuale giunta, del resto, fin dall’inizio del suo mandato ha valorizzato la figura di Pertini, ristrutturando la sua casa natale a Stella, istituendo le Giornate Pertiniane, invitando il Presidente della Repubblica Mattarella a partecipare e programmando una serie di iniziative di coinvolgimento delle scuole e dei giovani e di sensibilizzazione e di approfondimento della sua figura. Inoltre a febbraio 2020 in occasione del trentennale dalla sua morte aderiremo a eventi organizzati in suo onore, per i quali abbiamo già programmato a bilancio una copertura di fondi straordinaria. Pertanto aderiamo con favore all’iniziativa lanciata dall’Anpi”. Risponde così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti alla proposta dell’Anpi di Genova di intitolare la sala del consiglio regionale a Sandro Pertini.

