Toti: "Stiamo lavorando con tutte le Asl per rafforzare il sistema di tracciamento"

Liguria - “I numeri dei contagi di oggi, registrati su oltre 4000 tamponi, sono in linea con quelli registrati nei giorni scorsi. Non c’è un particolare incremento, non c’è una diminuzione. Nella Asl3 sta continuando una poderosa opera di tracciamento dei quartieri più colpiti dal virus a Genova, nella Asl5 solo 17 nuovi positivi, segno che le misure prese sulla Spezia hanno effettivamente funzionato con grande efficacia, sia grazie al numero dei tamponi che alle limitazioni imposte, e segno che siamo capaci di contenere localmente il diffondersi della malattia”. Parole di Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria: "I numeri che arrivano dagli ospedali - spiega Toti - dicono che crescono gli ospedalizzati ma sono stabili terapie intensive, segno che la più giovane età dei contagiati e la capacità di cura delle nostre strutture effettivamente incidono positivamente. Domani come promesso aprirà un ulteriore centro per la terapia a bassa e bassissima intensità, dove alcuni dei ricoverati che sono in ospedale più che per ragioni medico-cliniche per ragioni di fragilità sociale verranno trasferiti via via, alleggerendo la pressione sugli ospedali, che rimane comunque di media intensità”. “Stiamo lavorando – conclude - con tutte le Asl per rafforzare il nostro sistema di tracciamento; i nostri uffici di prevenzione cominceranno i test rapidi sperimentali nelle scuole a Genova già da questo fine settimana, per dare un aiuto all’ospedale Gaslini che si è fatto carico finora di coordinare l’imponente sforzo sulle scuole”.

REDAZIONE

08/10/2020 08:12:36