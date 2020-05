Toti: "Chi è lo scienziato che ha previsto date del voto con le scuole aperte?"

Liguria - “Il diritto a votare rivive non appena l'esigenza sanitaria è finita. Il balletto sulle date di settembre ora ha qualche cosa di assurdo e osceno”. Nel corso della conferenza odierna, che ha preceduto l'incontro fra regioni chiamate al voto e Governo, il presidente Toti è tornato senza mezzi termini sulla data delle prossime elezioni. “Mi chiedo ancora – ha aggiunto – chi sia lo scienziato che ha previsto le date del voto dal 20 settembre in poi con le scuole aperte dopo quattro mesi di stop nell'unico paese europeo che non riapre, alla vigilia di una riapertura di un anno scolastico che sarà complesso e tormentato. Non solo si mette a rischio l'inizio dell'anno e la salute dei ragazzi che nelle scuole vanno e si rischia di creare turbamento in un periodo autunnale nel quale non saremo cosa farà l'epidemia. Vedere tutto questo per comodità di qualcuno in assenza delle prerogative costituzionali è decisamente stravagante”.



REDAZIONE

27/05/2020 21:35:49