Liguria - Alle ore 16.00 la ripartizione dei seggi in Parlamento non è definitiva, ma quasi. Questi i numeri - comprensivi del voto degli italiani all'estero -, che ormai attendono soltanto l'ufficializzazione: CAMERA Leu 14 Pd 109 Altri centrosinistra 9 Mov. 5 stelle 228 Nci 6 Forza Italia 104 Lega 124 Fdi 33 SENATO Leu 5 Pd 53 Altri centrosinistra 6 Mov. 5 stelle 113 Nci 5 Forza Italia 57 Lega 57 Fdi 17

