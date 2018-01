Liguria - Poca trasparenza e correttezza della maggioranza di centrodestra in Regione? In realtà la minoranza di centrosinistra fa orecchie da mercante e non esita a screditare, ancora una volta, il nostro operato con delle falsità, argomentazioni pretestuose e prive di fondamento. Infatti, durante la Commissione regionale Sanità di ieri sono state fornite puntuali e complete risposte a tutte le domande dell'opposizione.



Per quanto riguarda le audizioni in Commissione, occorre quindi precisare che vengono regolarmente svolte anche separatamente: la seduta della Commissione è aperta all’ascolto e non contempla il contradditorio, come ben sanno i Consiglieri d’opposizione, i quali però preferiscono denigrare l’operato della stessa Commissione, spacciando notizie che in realtà non rispondono al vero seguendo così una politica di continue 'fake news' o 'bufale' perché evidentemente non hanno altri argomenti.



La maggioranza di centrodestra in Regione ha sempre operato nell’assoluta trasparenza e in piena correttezza, non avendo mai avuto nulla da nascondere.



La conferma di ciò arriva dalle puntuali e complete risposte fornite ai quesiti posti anche dal Pd. Lo stesso Pd che con le sue dichiarazioni di oggi in Consiglio regionale vorrebbe far credere di non aver ricevuto alcuna delucidazione sugli argomenti sollevati.



In particolare, in merito alla questione dell’ex direttrice amministrativa dell’Asl 5 (dr.ssa Laura Lodetti) ricordiamo che è risultata assente in Commissione per esigenze lavorative personali e ci ha inviato una formale missiva in cui, di fatto, smentisce quanto affermato sui media da alcuni Consiglieri regionali.



Riteniamo dunque scorrette, inopportune e strumentali le dichiarazioni del centrosinistra, che sta costruendo la sua campagna elettorale anche su delle menzogne. Un’operazione di disinformazione che non rende un buon servizio alla cittadinanza e appare di cattivo gusto.



Stefania Pucciarelli, consigliere regionale Lega Nord Liguria



Andrea Costa, consigliere regionale Liguria Popolare-Noi con l’Italia

