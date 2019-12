Liguria - “Oggi si è tenuta una conferenza stampa del tavolo regionale campo progressista alla quale Italia Viva non ha partecipato. Come ho più volte detto non ci convince il metodo seguito nel percorso. Non possono essere dimenticate infatti le iniziative tra M5S, Leu e PD organizzate a più riprese senza il coinvolgimento degli altri alleati". Così Raffaella Paita, che dà già l'idea di quanto sarà difficile trovare un accordo programmatico in vista delle elezioni: "Abbiamo sempre detto che la futura coalizione che sfiderà Toti e la destra dovrà sciogliere alcuni nodi di fondo su temi molto rilevanti per il territorio. Tra queste priorità ribadisco la massima attenzione su infrastrutture, industria, innovazione e sanità. Riteniamo che prima debbano essere affrontati politicamente i temi e solo dopo si debbano aprire tavoli di approfondimento, auspicabilmente aperti anche alla società civile. Naturalmente lavoriamo perché ci sia un recupero dello spirito unitario della possibile alleanza di centrosinistra. Con la manovra economica, infatti, si chiude una fase importante, un lavoro che ora può dispiegarsi con forza anche sui territori”.

Redazione

23/12/2019 20:20:09