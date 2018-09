Liguria - Dopo le polemiche riguardo il montaggio del video diffuso dalle autorità, circa gli attimi precedenti al crollo del ponte Morandi, le stesse hanno inoltrato alla stampa le riprese integrali. Riprese che, come precisato dagli uffici competenti, avevano subito un montaggio soltanto per comodità di consultazione e non per omissione di alcuna prova del crollo del ponte Morandi del 14 agosto scorso.

Questo sito utilizza cookie di profilazione, anche di terze parti, per fornirti servizi e pubblicità in linea con le tue preferenze. Se chiudi questo banner ne accetti l'utilizzo. Per maggiori informazioni su come modificare il consenso e le impostazioni dei browser supportati leggi l'informativa OK