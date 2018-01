Liguria - Sarà una sfida da giocare in squadra con umiltà e unità, orgogliosi di fare parte di un gruppo forte, rappresentativo, esperto e motivato. È una battaglia da giocare insieme, con la massima coesione di tutti i candidati e di tutto il partito, con la consapevolezza che se giochiamo bene le nostre carte, possiamo vincere. Ci metterò cuore, umiltà e impegno. Faremo questa campagna ascoltando soprattutto chi è rimasto indietro, chi magari non ci crede più ma vuole ancora sperare in una società più giusta e in un Paese migliore. Ad ogni proposta demagogica risponderemo con i risultati raggiunti e idee nuove e concrete per il lavoro, per la sanità, per i diritti. Conosciamo bene il nostro territorio e lo amiamo. Vogliamo rappresentarlo al meglio, come merita.

Sarà una bella campagna elettorale da vivere con entusiasmo e correttezza. Sono onorata di rappresentare il Pd, come capolista, nella circoscrizione plurinominale Genova/La Spezia. Viviamo questo mese con energia e vitalità.



Raffaella Paita, capogruppo Pd in Regione Liguria

27/01/2018 16:48:58