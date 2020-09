Orlando: "Aver tentato alleanze ha dato senso al richiamo al voto utile"

Liguria - "Credo che in Liguria avremmo perso in maniera più netta se il centrosinistra fosse andato da solo. Vorrei ricordare che sulla base dei dati del 2018, non avremmo vinto neanche in una regione di quelle che oggi conquistiamo. Sulla base delle Europee, che presentavano dati un po' migliori, anche alcune di quelle in cui abbiamo vinto sarebbero andate al centrodestra". Andrea Orlando, vicesegretario del Partito Democratico, commenta a Sky TG24 l'esito elettorale di questa tornata di regionali. E non getta alle spalle il lavoro fatto per presentarsi con il M5S, unico caso in Italia. "Aver tentato di fare alleanze in ogni regione ha dato senso al voto utile, che si è rivelato molto importante".

Sulle prospettive romane. "Il governo va avanti e sarebbe andato avanti anche di fronte ad un risultato diverso. Mi auguro la destra cambi l'atteggiamento di chiamare un'ordalia ad ogni passaggio elettorale. Oggi si può tornare a guardare alle priorità del Paese. Il referendum ci pone il tema di come proseguire un percorso di riforme istituzionali". Rimpasto in vita? "Non è un problema di organigramma, quanto di fare un punto della situazione. Si è chiusa la gestione dell'emergenza, ora si tratta di ricostruire. Il governo Conte deve andare avanti fino alla fine della legislatura. Ma ci vuole un cambio di passo".

21/09/2020 21:14:23